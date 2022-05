Defenderá la maglia rosa como sea

PESCARA.- El español Juan Pedro López (Trek Segafredo), líder del Giro de Italia, aseguró en la segunda jornada de descanso que su idea es “defender la maglia rosa cada kilómetro hasta donde pueda”, y resaltó que al final un top 5 “sería un sueño”.

“Voy día a día y no me quiero marcar ningún puesto al final. Quiero disfrutar esta bonita situación cada día, y para ello lo daré todo cada kilómetro. El resultado que venga será bueno, pero un top 5 sería más que un sueño. Haberme puesto la maglia rosa ya es un sueño, nunca lo había pensado en mi vida”, dijo el ciclista lebrijano en la segunda jornada de descanso del Giro de Italia.

Otros de los objetivos que se puede plantear Juanpe López es buscar una etapa para el jefe de filas del Trek, Giulio Ciccone o incluso para él mismo, ya que no cuenta con triunfos como profesional.

“Teníamos pensado la posibilidad de atacar de lejos para buscar una etapa para Ciccone, que es un corredor fuerte y que se puede meter en la lucha por la general, por qué no. Yo con la maglia rosa ya no puedo buscar sorprender de lejos, me van a controlar. De todas formas pueden llegar oportunidades y lo voy a intentar. Nunca he ganado como profesional”, comentó el ciclista andaluz.

Otro objetivo podría ser el maillot blanco de mejor joven del Giro, pero Juanpe es consciente de la dificultad que entraña porque “Almeida también puede aspirar a lo mismo”.