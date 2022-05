Directivos de Chivas desestabilizan al equipo

Ricardo Cadena no debe continuar en Chivas. Y no por el resultado en contra y la penosa eliminación en los cuartos de final a manos del Atlas, el acérrimo rival. No debe seguir en el equipo tapatío porque la manera en que lo trató el director deportivo de la institución, al comenzar comunicación con el técnico uruguayo Diego Aguirre.

Es cierto, la eliminación ante el Atlas es una humillación más para la afición de las Chivas, que se había ilusionado con la racha de partidos sin perder con la que terminó el torneo en su fase regular y en el repechaje ante los Pumas. Pero en la serie del clásico tapatío volvió a ser un equipo sin idea, de reacción por momentos, pero muy alejado de lo que necesitaba para pensar en vencer a una escuadra mucho mejor armada y mejor trabajada como la rojinegra, que además parece que se le olvida a mucha gente que es el campeón.

Pero lo que realmente llama la atención es que, ante las prisas de querer aparentar que están trabajando para la siguiente temporada, los directivos no se dan cuenta de las reacciones que pueden generar en un grupo que aún está en competencia. Seguramente, a muchos dentro del equipo no les gustó la situación y eso se reflejó, también, en el funcionamiento.

Sigue siendo el manejo del equipo una piedra en el zapato para Amaury Vergara, porque no está mal que el director deportivo entreviste o haga contacto con algunos candidatos a entrenador, pero hay tiempos y formas para hacerlo, o al menos tener la certeza de que no se les va a filtrar la información, porque —como siempre— solamente quedan mal ante los ojos de todos.

Y lo peor es que este personaje ni siquiera tiene realmente avanzado o listo un proyecto con el que verdaderamente pueda generar un cambio en este equipo, el cual necesita una reingeniería sobre las personas que hoy ocupan puestos gerenciales o ejecutivos, las cuales parece no se lo van a poder dar.

Porque no solamente es la cuestión del entrenador, sino de los refuerzos, de las posiciones que necesita apuntalar y el presupuesto que tendrá, ya que cuando le abrieron la cartera contrató sin obtener resultados, sin investigar bien a sus refuerzos y —al final— eso lo ha llevado de fracaso en fracaso, y ahora no solamente eso, sino que además, con su actuar, simple y sencillamente desestabilizó al equipo.