Donovan Carrillo emociona a su familia en Guadalajara

La familia se ha esforzado por apoyar los sueños del joven, asegura Saúl Carrillo, quien se convirtió en el primer mexicano en clasificarse para una final olímpica en patinaje artístico . “ Es humilde, una persona a la que le ha costado trabajo y esfuerzo. Cuando te cuestan las cosas más las valoras. Su humildad le ha ayudado a salir adelante, a que otras personas lo apoyen y eso ha sido un aliciente para él mismo y que vea que no hay imposibles en la vida ”, menconó.

Silvia Tinajero afirmó a Efe que conoce a la familia desde hace más de 50 años y rememora al pequeño Donovan como un chico educado, atento y sociable. “Ha trabajado duro, la familia lo ha apoyado para llegar a donde está porque no había tenido reconocimiento. Como no es una modalidad popular como el ‘soccer’, no era muy usual que la gente se interesara en él”, evocó.

