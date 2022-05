Edgar Ariel Quintero, todo un maestro del atletismo saltillense

El atletismo es una de las disciplinas más practicadas a nivel nacional, así mismo lo es en el estado de Coahuila. Grandes atletas coahuilenses han emergido a lo largo de la historia, siendo uno de ellos el experimentado Edgar Ariel Quintero Uribe, uno de los mejores deportistas de alto rendimiento que ha dado el estado.

Apenas tiene 34 años de edad, pero es todo un experto dentro de las pistas y maratones de atletismo, pues ya son 20 años los que cumple practicando una de las ramas más completas, manteniéndose vigente y con la mentalidad de todo un campeón de velocidad y resistencia.

“Comencé a los 13 años, gracias a mi papá. Él trabaja en la policía, corría por salud y me empezó a llevar a las carreras. Al principio, me daba algo de flojera levantarme tan temprano, pero gracias a Dios y a mi padre todavía sigo en el atletismo”.

Son cientos y cientos, quizás miles de carreras en las que ha competido el importante atleta coahuilense, ha tenido grandes triunfos y también grandes derrotas, pero siempre se ha entregado por igual en cada una de sus actuaciones y brinda lo mejor desde la etapa de entrenamiento.

“Me he preparado al 100 para muchas competencias, desde el entrenamiento hasta el descanso y no me ha ido bien en algunas, a veces mi tiempo sube mucho o me siento mal en la carrera, eso ha sido de los más difícil en toda mi carrera deportiva”.

A pesar de tener tanta pista recorrida, el deportista no ha registrado alguna molestia física o muscular de alto grado, un claro reflejo de su buena preparación y el profesionalismo que le toma a su amada disciplina, esto es de lo más gratificante para un atleta que jamás ha dejado de practicar y competir.

“Mi familia es mi mayor motivación, mi esposa, padres y mis tres hijos, siempre han estado apoyándome, creo que la mejor motivación es la familia. Aún pienso en mejorar mucho mis tiempos y mis marcas”.

Una de las carreras que ha marcado la trayectoria de Uribe es el 21K Coahuila, misma en la que ha destacado monumentalmente y se ha consagrado como una auténtica leyenda del atletismo estatal. Son 14 ediciones consecutivas clasificando a la Gran Carrera, además, 8 versiones como mejor saltillense y ha acumulado podios en todas sus participaciones.

“No llegué a pensarlo (ser uno de los mejores atletas estatales), fui muchas veces a varios pre nacionales de pista, he ido a competir a muchos lugares de todo Coahuila y en muchos lugares más. Me siento orgulloso de ser un ejemplo para las nuevas generaciones, llegué a competir entre 40-50 carreras por año y se siente muy bonito ser ejemplo para las futuras generaciones”.

Actualmente, Edgar es entrenador de la Academia Municipal de Atletismo Saltillo, proyecto gratuito que inició por sugerencia del mismo y de Antonio Cepeda (Director Deporte Municipal), en ella sigue estando muy cerca de su pasión y guiando a los nuevos talentos de la velocidad.

Por ahora, Uribe se dedica a forjar nuevos atletas y deportistas de bien, aportando con su vasta experiencia y conocimiento, pero tiene marcadas tres fechas en el calendario, pues buscará estar en los más alto del 12K San Isidro, 21K Coahuila y el Maratón Saltillo, declarando que tendrá una gran preparación para afrontar los retos y seguir haciendo historia.