México tropieza ante Suiza: el Tri cae 4-2 en ensayo previo a la Copa Oro 2025

Poco después, Dan Ndoye amplió la diferencia con el tercer tanto al 71’, aprovechando una recuperación en medio campo que tomó mal parada a la zaga mexicana. La cuenta se cerró en el minuto 90, cuando Fabian Rieder selló el 4-1 tras una jugada colectiva que evidenció el desgaste físico del conjunto tricolor.

Ángel Sepúlveda, quien ingresó de cambio, descontó al 75’ con un remate dentro del área. A pesar del esfuerzo final, el marcador ya estaba inclinado de forma definitiva. México cerró el encuentro con mayor empuje, pero sin claridad suficiente para remontar.

En conferencia de prensa posterior al partido, el técnico Javier Aguirre asumió con serenidad el resultado: “Regalamos la primera parte, porque puedes perder, pero yo digo que los cuatro goles, si lo analizas uno por uno, son realmente evitables. El equipo en la primera parte mostró poca personalidad, me atrevo a decirlo porque se los dije en el vestidor, con el gol en contra pareció que se les acababa el mundo, no es así, un equipo mexicano no puede ser así, no bajo mi mando”. Sin justificar el marcador, reconoció que enfrentar a un rival europeo permite obtener referencias importantes de cara a una competencia oficial.