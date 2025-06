Argentina Valdepeñas: la ícono local, favorita para el 21K Coahuila 2025

La corredora coahuilense Argentina Valdepeñas no solo es una de las principales cartas locales para la edición 2025 del 21K Coahuila, sino también una de las candidatas con mayor proyección para ocupar los primeros lugares de la competencia, incluso en la clasificación absoluta femenil.

Con diez participaciones previas en esta emblemática carrera, Valdepeñas guarda un vínculo profundo con la justa atlética que ha marcado momentos clave tanto en su trayectoria deportiva como en su vida personal.

“Esta carrera representa mucho para mí. Desde 2014 he vivido muchas etapas importantes. Recuerdo especialmente cuando mi mamá me acompañaba; en 2017 ya estaba muy enferma de cáncer, y su lucha me inspira cada vez que corro aquí.

