¡El Caballo Negro! Borussia Dortmund elimina al PSG de Mbappé y están en la Final de la Champions League

Kylian Mbappé se irá con las manos vacías, al menos hablando de la codiciada “Orejona”, del París Saint-Germain. El Borussia Dortmund demostró el ímpetu que tienen por conquistar un título en la última temporada de Marco Reus y vencieron tanto en Ida como en la Vuelta al PSG para ser el primer finalista de la Champions League.

Un solitario gol de Mats Hummels le dio a los “Black and Yellow” el pase a la Gran Final desde el Parque de los Príncipes, catedral del futbol en Francia que verá partir a su hijo pródigo al Real Madrid sin la máxima copa de Europa cargada en sus hombros.

Por otro lado, el Dortmund vive un “cuento de hadas”. En la Temporada donde Marco Reus, su eterno capitán y emblema dejará al equipo, podría conquistar un título que se le ha negado a los suyos, esperando ahora al rival que saldrá de la llave entre el Bayern Múnich y el Real Madrid.

Fue una “lluvia” de impactos al poste por parte de un París Saint-Germain que nunca pudo consumar tan siquiera el empate ante unos alemanes que defendieron a capa y espada el resultado a su favor. La desesperación se veía no solo en el rostro de Luis Enrique, sino también el protagonista principal en el campo del lado de los franceses: Mbappé.

Pero no fue el culpable, ni mucho menos el villano. Sus compañeros Gonçalo Ramos, Warren Zaïre-Emery, Vitinha o el propio Ousmane Dembélé no pudieron penetrar el arco de Gregor Kobel quien se convirtió en una verdadera muralla de color naranja y no dejó que la gloria se inclinara del lado de su rival.