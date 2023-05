El campeón fue humillado: Manchester City le pasa por encima al Real Madrid y está en la Final de la Champions League

Esta vez no hubo remontada. Ni tampoco pesó la etiqueta de máximo ganador de la Champions League. Un desdibujado Real Madrid cayó ante un poderoso Manchester City 4-0 (global 5-1 favor de los ingleses) que humilló a los españoles en el Etihad Stadium y que se comportó a la altura de un verdadero finalista de la máxima competencia europea a nivel de clubes.

No hubo gol de Erling Haaland, pero no hizo falta. El ataque de los Citizens bastó con una actuación formidable de Bernardo Silva, quien hizo un doblete, se abultó con un autogol de Eder Militao quien junto con la zaga de los Merengues no tuvo un buen partido y la “cereza del pastel” la puso Julián Álvarez quien desde la banca demostró por qué es la mejor opción para ser recambio del “androide” noruego.

En el duelo de estrategias, falló la de la “Ceja”, Carlo Ancelotti. El mandamás italiano quiso “casarse” con la suya: sentó en el banquillo a Antonio Rüdiger, puso a su pareja de centrales primordial entre Militao y David Alaba, dejando como laterales a un habilitado en otra posición Eduardo Camavinga y Dani Carvajal. Desafortunadamente para la juventud y promesa que es el francés Camavinga, este fue el que peor se comportó al momento de defender.

Quienes sí lo hicieron fueron los zagueros del City. Y más destacada aún, la labor de Kyle Walker. El lateral británico, quien el partido pasado se enfundó en un amistoso abrazo con Vinicius Jr., ahora actúo como en sus mejores años y no permitió que el brasileño gambeteara como siempre lo hace. Junto con el mal rendimiento del astro carioca, también estuvo el ganador del Balón de Oro, Karim Benzemá.

El “Gato” no maulló como de costumbre. Ederson tuvo un verdadero “paseo de campo” (salvo por un tiro de Toni Kroos), ya que ningún atacante del cuadro Merengue logró llegar al área chica y ponerlo en complicación. Del otro lado, quien sí demostró que hace valer que lo llaman “el mejor portero del Mundo”, fue Thibaut Courtois. No permitió que Haaland marcara y en el primer tiempo tuvo varias atajadas con las que demostró el gran momento que vive, sin embargo, nada pudo hacer para salvar que esto terminara en una goleada.

Solo 20 minutos le duró al Madrid para seguir con “vida”, al menos en el marcador. De Bruyne filtró un magnífico pase para Bernardo y este definió con fiereza, derribando el muro de Courtois, que ya había agotado los milagros y que tampoco pudo hacer nada cuando el propio Bernardo cabeceó un balón que flotaba en el área. Lo acomodó a una escuadra con una delicadeza insólita para este deporte, más propia del que hace una bandeja en baloncesto o una dejada en tenis, y desvaneció el ánimo madridista, que pudo dar por bueno el 2-0 al descanso.