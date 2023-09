El futbolista Zinedine Sidane ya debutó en México, su patria querida

Claro, nuestro país cuenta con otras leyendas que poco a poco van saliendo para poblar de estrellas el mundo no solo del futbol, sino en otros ámbitos.

FENÓMENOS E INSPIRADORES

La fiebre de bautizar a los niños con nombres de futbolistas por supuesto que no es nuevo, el asunto es que cada vez se da con más frecuencia, saturando los registros civiles con similitudes, por lo que es necesario recomendarles a los padres que elijan más de un nombre, por aquello de que a los hijos no les guste su nombre o no destaquen en el futbol.

“Sucede como en todo; aquí vienen los padres a mostrar su pasión por algún deportista o algún artista y luego les resulta contraproducente, pero no se los podemos negar, siempre y cuando no resulten ofensivos”, dijo un oficial del Registro Civil local.

TE PUEDE INTERESAR: César Huerta y su debut de ensueño con el Tricolor

Un ejemplo de la fiebre que desata un ídolo es el caso de la súper estrella de los Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, quien llegó a los Tigres en 2015 y se convirtió en un delantero de impacto inmediato.

También inmediata fue la ocurrencia de bautizar con su nombre o apellido. Pasó con el “Divino” Walter Gaitán, con el Chupete Suazo, con los De Nigris.