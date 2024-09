El futuro del boxeo olímpico pende de un hilo: Mauricio Sulaimán quiere rescatarlo

El box, es el segundo deporte que más ha dado medallas a México , y ahora corre el riesgo de no ser considerado en los próximos Juegos , algo que además sería un duro golpe para los pugilistas del país y del resto del mundo, pues cientos de atletas se verían afectados con esta decisión.

“Necesitamos desesperadamente otra federación de boxeo que lo regule. La IBA no está preparada. Lo triste es que es un deporte muy importante para nosotros. Tiene un valioso aspecto social que funciona en áreas desfavorecidas. Nosotros no somos una federación. Esperamos que las federaciones nacionales se organicen porque en Los Ángeles nos encantaría ver el boxeo en el programa” , declaró el 6 de agosto, Mark Adams , portavoz del COI .

Debido a esto, el COI advirtió que en caso de que la dirigencia del boxeo no cambie a corto plazo, el deporte tendrá que ser excluido del programa olímpico de los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 , un hecho sin precedentes, sobretodo dado el impacto que ha tenido esta disciplina en la última edición y a lo largo de la historia.

Sobre la posible decisión del COI , de excluir a México en Los Ángeles 2028 , Sulaimán a ñadió que, “es gravísimo, es un tema que se tiene que atender de manera inmediata. Es un tema que venía ya de 15 años para acá. Hay muchos problemas con la Federación Internacional; en este momento no hay federación que represente al boxeo. World Boxing (WB) está en el proceso de afiliar países, que es un requisito para ser reconocido por el COI. Hay países como México que no están afiliados en este momento a WB, pero ya hay países africanos, asiáticos, europeos...”.

“La relación con el COI es inexistente, muchas veces mi papá intentó comunicarse con el COI para exponer los problemas del boxeo y el COI lo que hizo fue decir ‘vayan a hablar con IBA’. No hay relación, todo lo que es el olimpismo es muy político, es un círculo muy diferente a lo que somos nosotros: un organismo rector de un deporte. El COI tiene muchos otros aspectos, lo apoyamos, respetamos absolutamente su autoridad, su autonomía, su importancia y esperamos que se logre solucionar el tema del boxeo” .

El titular del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) , Mauricio Sulaimán , es obvio amante de este deporte, lo lleva en la sangre por herencia, y aunque reconoció que no hay una relación cercana con el COI , está dispuesto a trabajar y hacer lo posible para que el boxeo no se vea afectado y mantenga su programa olímpico.

Además enfatizó que “lo que tiene que suceder es que haya una conciencia entre los Comités Olímpicos nacionales. Cada país tiene que ver el tema y buscar la afiliación, de lo contrario el boxeo quedará fuera de las Olímpicos, con un efecto gravísimo en todos los sentidos, porque al no ser un deporte olímpico, su valor disminuye de manera importante porque ya no hay programas nacionales, ya no hay federaciones nacionales y todos esos recursos irán a otro deporte. Es muy importante que se haga hasta el último esfuerzo para que se mantenga el boxeo en los Olímpicos”.

Será el próximo año cuando el COI tome la decisión final, pero Sulaimán aseguró que hará todo lo que sea necesario “para que siga el boxeo olímpico y que siga siendo el gran semillero del boxeo mundial”.

Con información de Mediotiempo