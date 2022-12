En Octavos de Final, marcó dos goles en la victoria por 3-1 ante Polonia. Su segundo tanto fue un disparo al ángulo tras dejar mal plantado al guardameta Wojciech Szczesny.

“No puede ser comparado con otros jugadores”, opinó su compañero Dayot Upamecano.

“Todos creemos en Kylian”, coincidió Youssouf Fofana.

Mbappé es considerado como una fuerza imparable en Qatar, algo que el defensa inglés Kyle Walker rechazó esta semana.

“Ya no sé cómo decirlo: Siento que es un jugador superior. No lo subestimo ni un ápice, pero no estamos jugando al tenis, no es un deporte individual”, declaró el inglés ante un rosario de preguntas sobre el delantero del Paris Saint-Germain.

Pero los jugadores de Francia parecen felices de alimentar la narrativa de un Mbappé que es sencillamente imparable.