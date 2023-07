Después de este éxito, Jean compartió en sus redes sociales su emoción y felicidad en una publicación acompañada de las fotografías de su triunfo dedicado a su país natal y palabras de agradecimiento:

“Quiero agradecer al promotor Marco García of Golden KO Promotions por esta gran oportunidad que se me ofreció para poder empezar mi carrera. Gracias a todos los que me apoyan alrededor del mundo y especialmente en Haití ¡Viva Haití! La victoria es siempre nuestra”.

La actividad continuó con Javier Castañeda y Ernesto Jalife, donde Castañeda, donde el primero fue quien se coronó ganador por decisión unánime.