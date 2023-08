En ‘eterno’ duelo de 16 entradas, Algodoneros empata la Serie de Campeonato

La ansiedad, los nervios y todo tipo de emociones se hicieron presentes en el Parque La Junta de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde los Algodoneros de la Unión Laguna enfrentaron a los Tecos en el segundo duelo de la Serie de Campeonato a espera de igualar las condiciones que una noche anterior le habían dado la ventaja a los de las dos naciones.

Pese a que la gran parte del juego regular, la pizarra se mantuvo solamente con una carrera -anotada por los laguneros en el episodio inicial, con un jonrón de JJ Muno hacia el jardín derecho- el partido hizo honor a los playoffs como uno completamente digno de disfrutarse en esta instancia que, además, se extendió hasta la entrada 16.

En punto de las 7:05 p. m. (hora de Nuevo Laredo), Allen Cordoba se colocó en la zona de bateo para iniciar con las acciones ante los disparos del abridor de casa, Nate Antone, quien recibió la primera y casi única carrera de los Algodoneros en la noche en los spikes de Muno.

Después, nada más pudo entrar (en el momento), por ninguna de las dos novenas; el duelo se centró escencialmente en una larga y ardua batalla de pitcheo, con múltiples chocolates, swingings y outs por todo el campo.

No fue hasta la fatídica baja cuando las cosas se pusieron “picantes” en el instante en el que los Algodoneros hicieron un juego forzado que llevó a los de casa a perder una importante oportunidad: Tomas Telis conectó un doble play, segunda base Albert Lara al campocorto JJ Muno, al primera base J. C. Escarra. Alonzo Harris recibió el out en la segunda y Telis en la primera. Cayeron los tres.

Antes de continuar al siguiente rollo, el juego se tuvo que suspender por varios minutos debido a que suscitaron problemas con el alumbrado del parque, enfriando a los peloteros durante alrededor de 30 minutos.