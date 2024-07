‘Es mi culpa’: Vinícius Junior habla sobre la eliminación de Brasil en la Copa América

Brasil era uno de los favoritos en la Copa América 2024 y la expectativa sobre la Carinha era alta debido al nivel excepcional de jugadores que fueron convocados por el técnico Dorival Júnior, donde incluso figuraba el nombre del reciente campeón del Real Madrid, Vinícius Junior.

Contrario a lo que se esperaba, Brasil fue de más a menos conforme avanzaba en la competencia, el equipo sembró dudas en la afición, hasta que finamente fue eliminado en Cuartos de Final por Uruguay.

La Selección de Brasil no contó con la participación de Vinícius Junior en este partido del torneo. El jugador del Real Madrid no pudo jugar debido a la cantidad de tarjetas amarillas que recibió en los partidos previos, debido a esto el brasileño expresó su conmoción y dolor por no poder disputar los Cuartos de Final y poder acceder al trofeo.

“Fallé en conseguir dos tarjetas amarillas. Vi la eliminación desde el exterior, otra vez, pero esta vez es mi culpa. Me disculpo por eso. Sé escuchar las críticas y las más duras, créeme vienen de dentro”, publicó Vini en su cuenta de Instagram.