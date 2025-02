Fallece Adan Manzano, periodista de Telemundo, en plena cobertura del Super Bowl LIX

Adan Manzano, periodista de 27 años de edad, fue hallado este 6 de febrero sin vida, mientras se encargaba de realizar una cobertura especial del Super Bowl LIX, en Nueva Orleans, Estados Unidos.

El joven trabajaba para Telemundo Kansas City (KGKC) desde 2021 y formaba parte del equipo de televisión de los Chiefs, desde el inicio de la temporada en 2024.

Hasta el corte de esta edición, las causas de muerte no han sido confirmadas. Sin embargo, aseguraron que la cadena de noticias está colaborando con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos.

A través de redes sociales, se ha comentado que Manzano era muy apreciado en su trabajo. Steve Downing, gerente general de KGKC, dijo que: “Como presentador y reportero deportivo de KGKC, Adan era un verdadero profesional y una estrella en ascenso, que ejemplificaba la excelencia en su trabajo. Extrañaremos profundamente a Adan y su pasión por los deportes”.

Por su parte, Memo Schutz, conductor de MVS Deportes, lamentó la pérdida de su compañero: “Hoy, a los 27 años de edad, desgraciadamente fallece. No saben las causas, él estaba en cobertura, venía aquí con los Chiefs de Kansas City, lo venía haciendo ya por cinco años, inclusive yo me comuniqué con él hace un par de días, él había pasado por momentos muy complicados porque en abril pasado falleció su esposa en un accidente automovilístico y es en serio, no tengo palabras”.

”Algo que nos ha conmocionado terriblemente y no quisieras que alguien además, insisto, muy talentoso, joven y que deja atrás además una hija pequeña., no sé qué más les puedo decir”, agregó.

Originario de la Ciudad de México, Adan Manzano se graduó en la Universidad Estatal de Kansas City y vivía en Topeka. En abril, medios estadounidenses informaron sobre la trágica muerte de su esposa, quien era maestra en una escuela primaria de la ciudad donde residían.

La última publicación de Manzano en su cuenta de X (anteriormente Twitter) fue una foto del quarterback Patrick Mahomes, tomada en la noche de apertura en el Caesars Superdome.