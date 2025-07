Saltillo: para conservación de murales se requieren censo, autoridad y reglas claras

“Los murales también tienen un fin didáctico, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Son los hacedores de esta institución y por eso los guardamos aquí, te los enseñamos ”, mencionó.

“Si el mural tampoco tiene ese respaldo, que para eso serviría precisamente lo que dije anteriormente (hace un censo y definir reglas claras), pues no hay una forma (de conservarlos). Lo que voy a señalar es alguna cuestión de ser más cuidadosos en aquellos que están plenamente detectados. Yo recuerdo alguna vez el mural de la presidencia municipal y cuando hacen labor de mantenimiento, pues realmente son descuidados y de repente salpican ahí con pintura el mural. Se me hace un descuido gravísimo realmente, porque es un mural perfectamente identificado dentro de un espacio que supuestamente tiene esta cuestión de orden y conservación y pues actuar como si fuera cualquier muro, me parece una cuestión grave, desinformada”, detalló.