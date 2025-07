Alguien de ‘Las Perdidas’ sí estará en LCDLF 3: Confirman a Karina Torres en el programa; ¿es participante?

TE PUEDE INTERESAR: Batman Azteca: dan adelanto de película inspirada en México con Omar Chaparro como ‘El Joker’; ¿cuándo se estrena?

“¡Última hora! La licenciada @karina.torrea se une a #LaFiestaDeLosFamosos para disfrutar y vivir junto a tus estrellas favoritas de la televisión y el internet el estreno de la Casa más Famosa de México”, informó la producción en un comunicado difundido el viernes.

La aparición de Karina ha generado múltiples reacciones entre el público. En redes sociales, muchos expresaron su entusiasmo por verla vinculada al proyecto, aunque también lamentaron que no forme parte del elenco oficial de habitantes. Algunos incluso especulan que podría incorporarse más adelante, como ocurrió en ediciones pasadas con otros personajes sorpresa.

Participantes confirmados

Hasta ahora, la producción ha confirmado a 14 celebridades que vivirán encerradas bajo la constante vigilancia de las cámaras. Entre ellas destacan figuras de la televisión, el internet y el espectáculo:

Facundo (conductor y comediante)

Olivia Collins (actriz)

Aaron Mercury (influencer)

Alexis Ayala (actor y productor)

Mar Contreras (actriz y cantante)

Aldo de Nigris (exfutbolista e influencer)

Dalila Polanco (actriz)

Priscila Valverde (modelo)

Adrián Di Monte (actor)

Shiky (comediante)

Mariana Botas (actriz)

El Guana (actor)

Ninel Conde (actriz y cantante)

Elaine Haro (actriz y cantante)

Cada semana, los habitantes deberán enfrentar dinámicas, nominaciones y eliminaciones, en la lucha por un premio de cuatro millones de pesos, más un bono extra cuyo monto no ha sido revelado.

Nuevo formato y conducción

En esta tercera entrega, la casa estará dividida en dos habitaciones temáticas: Día y Noche. Según explicó Galilea Montijo durante la presentación oficial, el diseño busca generar nuevas dinámicas entre los participantes desde el primer día.

El equipo de conducción estará conformado por rostros ya conocidos en el formato:

Galilea Montijo (conducción principal)

Odalys Ramírez y Diego de Erice (conducción diaria)

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff (conducción pre y post galas)

Marie Claire Harp (conducción digital)

La transmisión será diaria a través del Canal de las Estrellas, Vix y plataformas digitales, con acceso exclusivo a contenidos detrás de cámaras y confesiones de los participantes.

Paola Suárez aclara si estará presente

Previo al anuncio oficial del elenco, el nombre de Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, sonó con fuerza como posible participante del reality. A inicios de junio, Suárez afirmó en una transmisión en vivo: “Voy a entrar a La Casa de los Famosos”, ante la reacción sorprendida de su amiga Vanessa Labios 4K.

Conforme pasaron las semanas y no apareció en las listas oficiales, surgieron especulaciones sobre su ausencia. El periodista Javier Ceriani difundió la versión de que Suárez habría sido víctima de extorsión por parte de un menor de edad, quien supuestamente pedía un millón de pesos a cambio de no difundir un video íntimo. Incluso, señaló que Wendy Guevara y el representante de Paola habrían intervenido para evitar su ingreso.

Sin embargo, el jueves 24 de julio, Paola desmintió rotundamente los rumores en un video. “Hermanas, no, la verdad es que no iba a entrar. Pero el día que sí entre, yo se los voy a decir”, expresó. Si bien no abordó directamente el tema de la extorsión, minimizó las especulaciones en torno a su nombre. “Cómo me traen en polémicas, hermanas... que si iba a entrar, que me sacaron por un problema”, dijo con tono irónico.