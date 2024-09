Fallece André Marín a los 52 años de edad; medios deportivos lamentan su muerte

La mañana de este lunes 16 de septiembre la noticia del fallecimiento del cronista deportivo, André Marín, sacudió a todo México. El lamentable hecho llegó tras años de lucha contra complicaciones de salud, según medios locales.

Fue en 2022 que Marín compartió en una entrevista con Javier Alarcón que antes de la pandemia por COVID-19, estuvo cerca de la muerte cuando contrajo una infección por la bacteria llamada Clostidium Difficile.

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”, explicó Marín.

Aunque se recuperó de esta enfermedad, nunca recuperó su salud a plenitud y previo a la Copa Mundial Qatar 2022 estuvo seis meses en el hospital, tras lo cual se supo que enfermó de neumonía, por lo que no estuvo en el torneo de la FIFA.