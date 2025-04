Se espera para México trato preferencial con aranceles, si no gobierno debe tener un plan de apoyo: economista

No obstante, en caso de que Estados Unidos no lo respete, entonces por parte del Gobierno de México se debe contar con ese programa de empleo temporal y de incentivos fiscales, pero en coordinación con los gobiernos de los estados, sobre todo en entidades como Coahuila que están muy orientadas a la exportación.

Sin embargo, añadió que de no ser así, entonces se debe contar con un plan por parte del Gobierno Federal y de los gobiernos de los estados para generar empleo temporal, además de ofrecer incentivos fiscales.

González Lara consideró que para las entidades más afectadas por los aranceles, debe existir una reducción en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), mientras que en el caso de los estados, añadió que cada entidad tiene los suyos, aunque el que más se pide para incluir en esos incentivos es el Impuesto Sobre Nómina (ISN).

Asimismo añadió que debe existir un apoyo económico por parte de la Federación para que no se despedida personal, mientras que el empleo temporal no necesariamente se tiene que dar en actividades industriales, sino que también se puede dar en otros sectores que no son tan afectados por los aranceles, pero tendrían también el apoyo del gobierno.

El economista concluyó que cualquier arancel en este mundo globalizado donde la tendencia era reducirlos, tendrá un efecto negativo e inflacionario, lo que a su vez llevaría a un alza en la tasa de interés y con ello habrá una reducción en el crédito y el consumo.