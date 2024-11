Audric Estime, Trey Benson o Jauan Jennings, ¿a quién elegir en el Fantasy para la Semana 10 de la Temporada 2024 de la NFL?

Benson fue el segundo corredor seleccionado en el Draft 2024 . El ex Seminole , sobrepasó a James Conner en efectividad con un promedio de 6.2 yardas por acarreo contra 2.75 . Ambos corredores acarrearon el balón en 10 o más ocasiones, pero el líder en el juego aéreo aún fue James Conner con 5 recepciones. Recordemos que los novatos, especialmente los corredores, empiezan a recibir más oportunidades en la segunda mitad de la temporada. Aún falta mucho, pero Benson debería adueñarse de más acarreos, en especial dentro de zona roja, que lo convierte en una opción atractiva para Fantasy .

Aún no sabemos el alcance de la lesión que sufrió Dalton Kincaid, pero tras intentar regresar al juego y no lograrlo debemos ser pesimistas. En caso de perderse semanas de juego, Dawson Knox se podría convertir en la opción favorita de Josh Allen en la zona de anotación sobre todo si el regreso de Cooper y Coleman sigue en duda.

Justin Herbert ha tenido grandes actuaciones en las últimas semanas. Descubrimos una habilidad del mariscal de campo que no habíamos visto antes, el entrenador Harbaugh ha desbloqueado su habilidad para mover el balón por tierra y no solo por aire. Esto convierte a Herbert en una amenaza para las defensivas y como un buen QB en Fantasy .

Justin Herbert (vs CIN)

Sabemos que Chubb aún no regresa de su lesión, pero ha tenido enfrentamientos complicados desde su regreso. En Semana 11 va en contra de una defensiva de Nuevo Orleans que ha sufrido por el juego terrestre y Chubb no debería ser la excepción.

Nick Chubb (@NO)

Devonta Smith (VS WAS)

David Njoku (@ NO)

Desde la titularidad de Winston, Njoku no ha bajado de 5 recepciones y 7 “targets”. El juego en contra de Nueva Orleans deberá ser de gran puntaje y Winston lanza el balón en gran cantidad. Además de esto, el clima no será factor ya que el enfrentamiento se jugará en domo, estadios en los que Jameis Winston no baja de 200 yardas por aire.