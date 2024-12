Bears vs Seahawks: ¿a quién apostarle para el último Thursday Night Football del 2024 en la NFL?

TE PUEDE INTERESAR: Chiefs vs Steelers: el partido de la NFL en Navidad que rompió récords en Netflix

Esta situación no es nueva para los Seahawks y no han respondido; en las últimas dos semanas han caído en casa. Solo por la mediocridad de los récords en su división, todavía respiran.

Mi número para este partido, aunque estén tan disparejas las situaciones de estos equipos, no está tan disparejo y me cuesta trabajo incluso llegar al tres. Seattle ha estado últimamente de visita en Jets y Arizona y no ha llegado como favorito (aunque gano ambos partidos).

En los diferentes sitios de información sobre apuestas indican mucha cargada con los visitantes; arriba del 70 por ciento en tickets y dinero.

¿Por qué? Porque es natural y muy fácil y común irse con el que tiene algo por que ganar en contra del que no tiene nada porque ganar... pero tampoco tiene nada que perder; pues ya perdió todo, incluso de sus últimos seis partidos tuvo cinco duelos divisionales donde se jugaron las rivalidades.

Ósea que, ya de plano no se esperaba nada. En el último partido en jueves por la noche del año y de la temporada apoyaré al de casa sin nada que perder y mucho que demostrar al recibir a un equipo presionado por ganar con una línea inflada.