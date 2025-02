Justin Tucker enfrenta nuevas acusaciones de acoso: nueve masajistas lo acusan de conducta inapropiada

TE PUEDE INTERESAR: Santos Laguna vs Puebla y San Luis vs Pumas: hora y dónde ver la Fecha 5 del Clausura 2025

Una de las mujeres que denunció al jugador comentó al Baltimore Banner que se había mantenido en silencio por miedo: “La razón por la que no lo hice antes fue porque tenía miedo. ¿Qué pasa si soy la única que se presenta? Soy solo una chica y me voy a enfrentar al rey de Baltimore”, expresó.

Justin Tucker , campeón del Super Bowl XLVII en 2013 con los Ravens de Baltimore , se enfrenta a nuevas acusaciones de acoso sexual. Este sábado, tres mujeres más se unieron a las seis denuncias previas que se hicieron públicas el jueves pasado en un artículo del diario The Baltimore Banner. En total, nueve masajistas han acusado al pateador de 35 años de comportamiento inapropiado entre 2012 y 2016 en cuatro spas y centros de bienestar de alto nivel.

Apenas se dieron a conocer las primeras acusaciones, Tucker emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que negó las acusaciones: “Las acusaciones que se hacen en el artículo de The Baltimore Banner sobre mí son inequívocamente falsas. Nunca antes me han acusado de mala conducta y nunca me han acusado de actuar de manera inapropiada frente a un masajista o durante una sesión de terapia de masajes”, escribió.

Por su parte, la NFL aseguró que comenzaría una investigación sobre el caso: “Nos enteramos de las acusaciones por primera vez a través del periodista que investiga esta historia, ya que no se habían compartido con la NFL. Tomamos cualquier acusación en serio y analizaremos el asunto”, afirmó Brian McCarthy, portavoz de la liga.