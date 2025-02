Santos Laguna vs Puebla y San Luis vs Pumas: hora y dónde ver la Fecha 5 del Clausura 2025

La afición de los Guerreros , acostumbrada a ver a su equipo pelear en los primeros lugares, no está nada contenta con los resultados. Además de los malos números en la cancha, las polémicas han rodeado al club. En la última semana, Maurice Collier, empresario de la región, pidió públicamente al presidente del club, Aleco Irarragorri, que vendiera a Santos , algo que el directivo desmintió en un video, aunque la situación sigue generando ruido en la afición.

Santos Laguna no ha logrado encontrar estabilidad en este torneo, sumando una nueva derrota en la Jornada 4 ante Juárez , un equipo que se impuso 1-0. Los laguneros apenas registraron un solo remate a la portería en ese partido, lo que refleja las dificultades ofensivas que han enfrentado.

Por otro lado, Puebla no está mucho mejor en términos de rendimiento. A pesar de no estar involucrados en polémicas, el equipo ha tenido un arranque complicado, ubicándose en la penúltima posición de la tabla. Los de La Franja también necesitan ganar para no complicar su camino hacia la Liguilla. Con la crisis de Santos como telón de fondo, Puebla buscará aprovechar la oportunidad para sumar tres puntos vitales y empezar a escalar posiciones.

Este enfrentamiento se perfila como una batalla por la supervivencia, donde ambos equipos pelean por su continuidad en el torneo y por recuperar la confianza de sus respectivas aficiones. El duelo será transmitido por ViX Premium.