Kimani Vidal, Sean Tucker o Demario Douglas, ¿a quién elegir en el Fantasy para la Semana 7 de la Temporada 2024 de la NFL?

Regresamos para esta Semana 7 con nuestra sección de waivers , y en caso de que no hayan ido por Tracy Jr. o Chandler , vayan por ellos esta semana. Seguiremos con el formato de no QBs en waivers, solamente en start/sit .

Njoku probablemente no esté disponible en todas las ligas, pero tras el trade de Amari Cooper a Bills , el ala cerrada de los Browns se estaría perfilando para un rol más grande en la ofensiva. Esta temporada no ha brillado por que ha estado limitado por lesiones, pero recordemos que al final de la temporada pasada, terminó con 21 puntos Fantasy por juego en las últimas 4 semanas. Esta cifra lo colocaría como el TE1 de Fantasy esta temporada, aunque no será nada fácil con las actuaciones de Watson como QB .

George Pickens (VS NYJ)

La ofensiva de Arthur Smith ha funcionado, pero no por medio de Pickens. El receptor de tercer año ha tenido una temporada decepcionante, y aunque no es para nada su culpa, el plan de juego no le ha dado las oportunidades que merece. Además, esta semana viene un cambio de QB en los Steelers que nos deja con dudas sobre como jugará el equipo y si el enfoque será correr el balón con Najee Harris. El encuentro no es nada favorable al tenerse que enfrentar a Sauce Gardner y es por eso que preferiría opciones como Ladd McConkey o Jakobi Meyers en lugar de Pickens