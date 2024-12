Raiders y Falcons buscan acabar con sus malas rachas en la Ciudad del Pecado

Los de Atlanta llegan a la Ciudad del Pecado con una racha de 4 juegos perdidos en fila. En el último mes perdieron una ventaja de 2 partidos en su división y su pase a postemporada ya no depende solo de ellos. Este plazo negativo recae mucho en el mariscal de campo Kirk Cousins, que ha lanzado 8 intercepciones y 0 pases de anotación en esas 4 derrotas. KirCo ha estado jugando mal, y algunos de sus pases me hacen pensar que no está al 100% físicamente.

De la Semana 11 a la 14, Atlanta tiene -1.02 yardas netas por jugada, la 4ta peor marca en la liga en ese período. Para contexto, en las primeras 10 semanas, sus yardas netas por jugada eran de .64, la 6ta mejor marca en la liga. Defensivamente, Atlanta nunca dio lo que muchos esperábamos cuando inició la temporada. Son 22 en EPA por jugada defensiva (#30 en sus últimos 4 partidos), son último en capturas de mariscal de campo y también son #32 en la liga en pases de anotación permitidos. Las campanas de urgencia están sonando en Atlanta y tienen que empezar a atenderlas para evitar el fracaso en esta temporada.

La buena noticia para los Falcónidos es que su rival anda todavía peor que ellos. Los Raiders han perdido 9 partidos seguidos y actualmente liderean la carrera por el 1er pick del draft 2025. Cada semana deja peor parados a los Raiders. En su derrota frente a Buccaneers, el mariscal de campo Aiden O´Connel salió con una lesión en su rodilla. En la porción temprana del entrenamiento, O´Connel no estuvo presente, lo que lo más probable es que veamos a Desmond Ridder tomar la titularidad en su juego revancha frente a su ex equipo. Max Crosby es otra de las malas noticias, pues tampoco ha entrenado esta semana y está en duda para el lunes.

TE PUEDE INTERESAR: Canelo Álvarez anuncia su fecha de retiro como boxeador

Me preocupa que Ridder esté al frente de una ofensiva que sin el promedia 4.9 yardas por jugada ofensiva, 28 en la liga. Aunque defensivamente no todo es para el olvido para los de Las Vegas, no podemos pasar de largo que permiten 28 puntos por partido, siendo el #30 en la liga en ese departamento.