Canelo Álvarez anuncia su fecha de retiro como boxeador

Saúl “Canelo” Álvarez, uno de los nombres más importantes en la historia reciente del boxeo mundial, comenzó a compartir sus planes sobre el futuro de su carrera. En una entrevista con el exfutbolista Hugo Sánchez, el campeón mexicano dejó entrever que su retiro podría estar más cerca de lo que muchos imaginan.

Si bien no especificó una fecha exacta, Canelo mencionó que el año 2027 podría ser el final de su trayectoria profesional: “Siempre he dicho que a los 37 años es una buena edad para disfrutar lo que he logrado con mi familia y en otras facetas de mi vida”, señaló el boxeador.

Álvarez, quien debutó en el boxeo profesional a los 15 años, aseguró que desde los 28 o 29 años se ha sentido en su mejor forma. Sin embargo, enfatizó que no desea continuar en el ring más allá de lo necesario: “Sé que no quiero deteriorar mi legado o mi salud”, explicó el tapatío, quien ha dominado varias divisiones de peso a lo largo de su carrera.

TE PUEDE INTERESAR: Santiago Giménez lidera al Feyenoord con un hat-trick en la Eredivisie

Con un récord impresionante de 62 victorias, 2 derrotas y 2 empates, además de 39 triunfos por nocaut, Canelo se ha consolidado como una de las figuras más relevantes del boxeo moderno. Ha enfrentado a algunos de los mejores boxeadores del mundo, destacándose por su capacidad de adaptación a diferentes estilos de pelea.