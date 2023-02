Reid también se mostró complacido con el hecho de que ninguno de sus jugadores llevará ninguna designación de lesión de cara al partido del domingo.

Todos y cada uno de los miembros del roster activo y del equipo de prácticas del equipo estuvieron presentes y trabajaron el sábado para un breve entrenamiento que duró menos de media hora antes de mediodía.

“Estoy feliz por los muchachos”, dijo Reid, “haremos que funcione con lo que sea que tengamos, pero quiero decir, estoy feliz de que los muchachos tengan esta oportunidad, es especial jugar en el Super Bowl. Es una enorme oportunidad que no se presenta muy a menudo”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Romperá Mahomes la maldición del MVP en el Super Bowl?

Reid declaró que la práctica del sábado se denominó práctica de “Juego simulado”, que funciona “todas las cosas situacionales”; quería asegurarse de que el equipo pudiera sustituir a los jugadores sin problemas en diversas circunstancias.

Una banda sonora potencialmente profética acompañó el entrenamiento. Las canciones incluyeron “Closing Time” de Semisonic, “How Do You Like Me Now?” de Toby Keith, “Take It To The House” de Trick Daddy y una canción llamada “Big League” de CMG The Label, Moneybagg Yo y Yo Gotti, que presenta la línea: “Un paso más cerca del gran ring”.

Los jugadores llegaron en autobuses con sus impecables uniformes de juego, con blusas blancas y pantalones rojos. Rodeados por el personal de personal del equipo, que también hizo el viaje, se dirigían a una sesión de fotografías antes de cerrar por la noche.

Reid está ahorrando tiempo para reflexionar hasta después del juego, y señala que “ahora mismo tengo que entrar, poner mi cabeza en orden. No me dejo ir a las otras áreas”.

En cuanto a sus jugadores, Reid hizo un breve discurso al equipo el sábado por la mañana.

Con información de Conor Orr, Sports Illustrated