Ante pleito legal Mando-Bolim, Gobierno de Coahuila afirma trabajar para evitar un paro

Ante la disputa que existe entre las empresas Mando y Bolim SLT, el secretario de Economía, Luis Eduardo Olivares Martínez, afirmó que lo que hay es una demanda mercantil entre estas compañías, por lo cual como gobierno tienen contacto con ellas para que no haya un paro de actividades.

Desde hace dos días dijo que han estado en contacto con las partes legales de las dos empresas y se les está siguiendo muy de cerca para que no haya afectaciones, asimismo añadió que este miércoles no hubo paro en Mando.

En el caso de las máquinas que reclama Bolim SLT a Mando, Olivares comentó que decían que eran 119 máquinas, pero resultado que no es así, sino que es una máquina específica y de ella dependía mucho los procesos.

“Ahorita no queremos especular, más bien lo que estamos haciendo es que no pare, que no haya un paro y que ese conflicto mercantil entre dos empresas que compartían una misma ubicación no tenga una repercusión importante”, aseguró.