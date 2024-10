Xavier Legette, Jalen Coker o Cedric Tillman, ¿a quién elegir en el Fantasy para la Semana 9 de la Temporada 2024 de la NFL?

Esta semana no incluiremos a corredores dentro de los Waivers ya que no hubo lesiones o cambios significativos que impulsen a algún corredor disponible en más del 50% de ligas. De nuevo iremos con QBs dentro de Start/Sit con opciones interesantes.

Una opción un poco más profunda, en caso de que Legette no esté disponible, es Jalen Coker . El receptor novato, egresado de la Universidad de Holy Cross , no fue seleccionado en el draft, pero fue firmado por Carolina previo al inicio de la Temporada.

SIT

Jordan Love (VS DET)

Aún no sabemos la magnitud de la lesión de Jordan Love, pero es probable que juegue al tratarse de un encuentro divisional en contra de Detroit. Normalmente no recomendaría sentar a Love, pero su tipo de lesión lo va a limitar mucho en caso de estar activo, sobre todo en su movilidad. Los Lions presentan un buen frente defensivo que presionará en varias ocasiones al QB contrario, por lo que la falta de movilidad de Love será una gran desventaja. Aún no sabemos si jugará o no, pero de igual forma buscaría una alternativa a iniciar en Semana 9.