Barcelona busca sellar su pase a Cuartos de Final ante Benfica en Montjuic

El héroe del partido de Ida fue Raphinha , quien marcó el único gol del encuentro y ha sido un hombre clave para el Barcelona en la Champions . Con nueve anotaciones en el torneo, el brasileño se ha convertido en una pieza fundamental del ataque catalán, formando una sociedad letal con Robert Lewandowski . Además, su impacto no se limita solo a la ida, ya que también anotó en el espectacular 5-4 que ambos equipos protagonizaron en la fase de grupos.

El conjunto dirigido por Hansi Flick afronta el compromiso con la tranquilidad de que un empate o una victoria les basta para avanzar. Sin embargo, los culés no han tenido actividad oficial desde la Ida, pues su partido ante Osasuna en LaLiga fue suspendido debido a circunstancias ajenas al futbol. Esto podría ser un arma de doble filo: por un lado, han tenido más tiempo de descanso; por otro, podrían acusar la falta de ritmo.

Por su parte, Benfica llega con la urgencia de marcar al menos un gol para igualar el global y forzar la prórroga. Si los portugueses logran una victoria por dos goles de diferencia, eliminarán al Barcelona y avanzarán a los Cuartos de Final. No será una tarea sencilla, ya que el conjunto luso ha tenido problemas para vencer a equipos españoles en competiciones europeas. De sus últimos 24 enfrentamientos contra clubes de LaLiga , solo han ganado tres.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los culés. Pau Cubarsí , una de las revelaciones de la temporada en la defensa, se perderá el duelo por suspensión tras su expulsión en el partido de Ida. Su ausencia obligará a Flick a modificar la zaga, posiblemente dando entrada a Jules Koundé como central junto a Ronald Araújo .

El partido se disputará este martes 11 de marzo a las 11:45 a.m. y será transmitido por TNT Sports y Max . Además, los seguidores podrán seguir el minuto a minuto en plataformas digitales.

OTROS DUELOS DE LA JORNADA: LIVERPOOL VS PSG, INTER VS FEYENOORD Y LEVERKUSEN VS BAYERN

Además del Barcelona vs Benfica, los Octavos de Final de la Champions League nos traen otros duelos de alto calibre.

Uno de los más esperados es el enfrentamiento entre Liverpool y PSG, donde los ingleses llegan con una ventaja mínima tras ganar 1-0 en París. El equipo de Luis Enrique dominó ampliamente la Ida con 27 remates, pero no logró concretar sus oportunidades, lo que deja todo abierto para la Vuelta en Anfield.

En Italia, el Inter de Milán recibe al Feyenoord con una ventaja de 2-0 en el global. El equipo neerlandés tiene una tarea complicada, ya que los nerazzurri han demostrado ser una muralla defensiva en la Champions, con solo un gol en contra en toda la competición.