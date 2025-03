Guardaespaldas de Maradona es detenido por falso testimonio en juicio sobre su muerte

Julio Coria, ex guardaespaldas de Diego Maradona, fue detenido este martes en plena audiencia judicial tras ser acusado de prestar falso testimonio en el juicio que busca determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud en la muerte del exfutbolista.

Coria fue arrestado en un tribunal de San Isidro, suburbio de Buenos Aires, donde se desarrolla el proceso que inició hace dos semanas. Su testimonio fue interrumpido en varias ocasiones por la Fiscalía, que detectó contradicciones y omisiones en sus declaraciones. Finalmente, los jueces ordenaron su detención por considerar que había incurrido en un falso testimonio.

El ex guardaespaldas se encontraba en la casa de Tigre donde Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 y le practicó respiración boca a boca antes de la llegada de los médicos. Durante la audiencia, aseguró que no había hablado con Leopoldo Luque, médico personal del exfutbolista y uno de los imputados. Sin embargo, la querella presentó conversaciones de chat entre ambos, que Coria dijo no recordar. Además, el abogado Fernando Burlando expuso una conversación en la que, días después del fallecimiento, Luque y Coria coordinaban un asado.

Tras la decisión del tribunal, Coria fue esposado y retirado de la sala. Permanecerá detenido un día y enfrentará un proceso por falso testimonio, que podría derivar en una condena de hasta cinco años de prisión.