A 10 días de que arranque el Mundial de Qatar 2022 el próximo 20 de noviembre, Jürgen Klopp, director técnico del Liverpool, criticó con dureza a la Copa del Mundo haciendo hincapié en las condiciones laborales de los trabajadores en la construcción de los estadios. En este sentido, el entrenador alemán aseguró que los trabajadores de los estadios llevaron a cabo su trabajo en condiciones extremas y que nadie ha hecho nada para evitarlo. "He estado pensando: 'oh, vaya, es difícil construir estadios en Qatar porque tienes que hacerlo en verano a 50 grados de temperatura o lo que sea'. Eso no es bueno para una persona, estar bajo el sol haciendo trabajo físico. Es imposible, para ser sinceros. Pero nadie ha pensado en esos trabajadores. Ha habido muchas oportunidades de denunciarlo desde la concesión del Mundial. Dos y tres años para decir: "Por cierto, el proceso no está bien". Pero mucha gente ha ganado dinero por razones equivocadas", explicó Klopp en una conferencia de prensa que se hizo viral en las redes sociales. En opinión del entrenador del Liverpool el problema no es solo del mundo del fútbol y consideró que todo, incluida la prensa, fallaron a la hora de denunciar lo que ocurre en Qatar desde hace años.

“Yo lo veo desde un punto de vista futbolístico y no me gusta que a los jugadores se les reclame de vez en cuando que manden un mensaje. Vosotros sois periodistas. Vosotros deberíais haber mandado ese mensaje. Y no habéis escrito grandes artículos críticos sobre el asunto. Porque son ‘las cosas de Qatar’. No, las circunstancias son claras. Todos somos culpables. Eso es así. Pero decirle ahora a los jugadores ‘tenéis que llevar este brazalete o si no estaréis de este lado y no del otro’. ¡No, no, no! Son futbolistas. Es un torneo. Nosotros lo hemos organizado y los jugadores irán y jugarán lo mejor que puedan para sus países”, expresó Klopp.