“ Para evitar caer en esta trampa, hay que tener presente que no se venden ni revenden entradas fuera del ámbito de la FIFA y que, si se quieren adquirir, hay que dirigirse al sitio oficial ”, advierte.

“ Si te encuentras con algo así, desconfía y seguramente no te equivocarás mucho. Aunque puede haber sorteos legítimos, un poco de investigación en Internet nos ayudará a averiguar si se trata de una oferta genuina o fraudulenta ”, según Corrons.

“ No confíes ciegamente en los resultados de las búsquedas y mira las URLs para ver si parece realmente confiables, antes de hacer clic en una dirección web ”, sugiere.

ALGUNAS RECOMENDACIONES CLAVE

Corrons ofrece además algunas recomendaciones para mantenerte seguro en el ámbito de Internet durante la Copa.

1. “Utiliza sólo los sitios y mercados de aplicaciones oficiales para descargar ‘software’ y actualizaciones, evitando hacerlo desde plataformas de terceros, con las que tu ‘smartphone’ u ordenador corre el riesgo de ser infectado por programas maliciosos que pueden permitir a los ‘hackers’ controlar tu dispositivo y acceder a tus datos”.

2. “Evita hacer clic en ‘links’ enviados por remitentes desconocidos relativos a compras no realizadas, relacionados con cuentas que no tenemos, o enlaces cuya dirección no coincida con el servicio al que hacen referencia en el mensaje”.

3. “Al clicar en esos enlaces permites a los ciberdelincuentes acceder a tu información e instalar en tus dispositivos programas que te espían, secuestran tus datos o que tienen otros fines maliciosos”, según este experto.

4. “Utiliza la doble autenticación. El uso de este sistema de seguridad en dos etapas añade una capa adicional de protección a nuestro dispositivo”.

De ese modo, si un intruso accede a nuestra cuenta mediante una contraseña (primer factor), no podrá entrar a nuestra información, ya que para conseguirlo es necesario que se apruebe el segundo factor (normalmente un código que se envía al propietario de la cuenta por SMS o email).

5. “Procura utilizar un gestor de contraseñas cuando tengas que crear las credenciales de una cuenta ‘online’, ya que estos programas ofrecen la opción de generarla automáticamente”.

6. “Las contraseñas son la primera línea de seguridad contra los ‘hackers’ que intentan acceder a nuestros dispositivos y datos personales”.

7. Es vital utilizar un ‘software’ de seguridad fiable que permite una protección continua contra las amenazas o ataques en línea, detectando y actuando contra los programas maliciosos en los dispositivos”, señala el experto de Avast.

8. “El programa antivirus es un paso esencial para mantener una protección total sobre la información”, concluye.

DESTACADOS :

+ Mientras los aficionados disfrutan viendo cómo el balón golpea contra la red, los ciberdelincuentes buscan ganarles por goleada a los ‘fans’ del fútbol en otra red: Internet, intentando estafarlos de distintos modos, aprovechando que sus víctimas bajan la guardia.

+ Entradas fraudulentas, posicionamiento intoxicado de sitos web maliciosos en los buscadores, estafas en sorteos, suplantación de la identidad y distribución de programas informáticos perjudiciales, son algunas de las amenazas que enfrentaremos durante el Mundial Qatar 2022, según Avast.

+ “Como no todos los partidos pueden verse gratis en la TV, los usuarios acuden a Internet en busca de la última información. Esta sensación de urgencia por estar informados al instante los hace propensos a caer en las trampas en la Red y a ser víctimas de ciberdelitos”, explica Luis Corrons, de Avast.

Por Ricardo Segura EFE/Reportajes.