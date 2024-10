Szcesny sale del retiro y jugará con el FC Barcelona hasta el 2025

Szczesny, quien optó por dejar las canchas en julio pasado luego de disputar la Eurocopa 2024 con la Selección de Polonia, volverá a las canchas junto a su compatriota Robert Lewandowski, goleador del cuadro de Barcelona, el cual lo convenció de tener minutos de nuevo en el balompié internacional.

El arquero acordó la rescisión de su contrato con la Juventus en agosto alegando que “su corazón ya no estaba” en el futbol. Szczesny ganó tres títulos de la Serie A y tres copas de Italia con la Juventus, y dos copas de Inglaterra con el Arsenal.

“Fue la primera persona que me pensó en mí y me llamó para preguntarme por la posibilidad de que volviera a jugar. Inicialmente no sabía si estaba preparado para nuevos retos profesionales, pero hablé con mi familia y mis amigos y todos me dijeron que sería estúpido si no aceptara esta oportunidad”, valoró en los medios oficiales del club blaugrana.