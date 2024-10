Vinícius, del Real Madrid, se tatúa el nombre de su hija y su expareja revela con prueba de ADN que no es suya

Ingrid Lima , influencer y madre de Maite , fue la encargada de confirmar la situación a través de sus plataformas sociales. En un mensaje, explicó: “Como ya todo el mundo sabe, Vinícius y yo hace tiempo que no estamos juntos, y durante estas idas y vueltas tuve una relación con alguien. Decidimos hacer un examen de ADN y Maite no es hija de Vinícius” . Esta revelación ha dejado a muchos seguidores en shock, ya que ambos habían anunciado la llegada de su bebé con entusiasmo solo dos meses antes.

Las críticas no se hicieron esperar en las redes, donde muchos cuestionaron por qué Vinícus no asistió al parto de su supuesta hija. Sin embargo, Ingrid defendió su decisión: “Les pido sinceramente que dejen de atacarlo, fue por pedido mío que no asistiera al parto y no publicara nada sobre Maite hasta que se hiciera el examen. Vinicius y yo ya nos sentamos y hablamos amistosamente. Le deseo lo mejor del mundo, que pueda continuar su vida en paz”.

De acuerdo con el portal Leo Dias, Ingrid había mantenido una relación con otro hombre, de nombre Açaí, durante su tiempo con Vinícus, lo que generó aún más controversia en un escenario donde ambos fueron objeto de críticas por su comportamiento.

Con información de Mediotiempo y Récord