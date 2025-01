‘Bajeza total’: tunden a Martín Anselmi por su salida de Cruz Azul y lo comparan con Fernando Gago

“Para variar, es argentino. Con todo respeto para mis amigos argentinos, muchos están acostumbrados a estas bajezas. Las cosas se hacen de frente, no de último momento” , añadió Hermosillo , quien además expresó sentirse “engatusado” por el discurso de compromiso del técnico.

“Se me hace una bajeza total. Si ya sabes que te vas, lo mínimo es ser educado. El club te cumplió todos tus caprichos: te peleaste con Romo y lo pusiste transferible, pediste refuerzos y te los trajeron. Ahora, simplemente dices que te vas. Esto no se hace así” , declaró Hermosillo .

Las críticas no solo apuntan a la partida de Anselmi, sino también a las formas en que se ha dado. Hermosillo subrayó que las negociaciones con Porto no surgieron de forma reciente, sino que Anselmi ya las llevaba trabajando desde hace al menos seis meses.

“Esto no se trata de perder un campeonato, porque eso puede pasar. Mi molestia es el engaño. No me digas que el Porto se interesó ayer por ti. Esto lo traías planeado desde hace tiempo”, sentenció el “Grandote de Cerro Azul”.