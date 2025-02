Chivas vs Toluca: acusan a árbitros por manipulación de audios del VAR

El pasado fin de semana, en la Jornada 7 del Clausura 2025 de la Liga MX, Toluca derrotó 2-1 a Chivas en un partido que estuvo marcado por la controversia arbitral. La atención no solo se centró en el resultado, sino en la decisión del árbitro de anular un gol al equipo visitante, lo que generó reclamos y debates posteriores.

La Comisión de Árbitros, con el objetivo de aclarar la situación, hizo públicos los audios del VAR donde se ratificaba la decisión del silbante, sin embargo, la controversia no se detuvo allí. En los días siguientes, surgieron versiones que apuntan a que estos audios podrían haber sido manipulados para justificar la anulación del gol.

Durante una emisión de TUDN, los analistas Marc Crosas y Marco Cancino expresaron dudas sobre la veracidad de los audios presentados. Crosas señaló que la explicación oficial no era concluyente y sugirió que se estaba tratando de encubrir un error: “Es mucho más grave, porque no están aceptando que cometieron un error, tirando una línea roja que se inventaron... Están tratando de darle la vuelta y, supuestamente, porque no lo podemos asegurar, pero todo nos arroja que estos audios han sido regrabados”, comentó.

Por su parte, Cancino respaldó la postura de Crosas y planteó la posibilidad de manipulación: “Tengo la misma sospecha, no me consta, pero ya en algunos otros casos me han contado que, para justificar cosas en los audios del VAR, les dicen ‘móchale’”, agregó.