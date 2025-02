Real Madrid vs Manchester City: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver la Vuelta de Playoffs de Champions League?

En declaraciones previas al encuentro, Ancelotti no se cree para nada el cálculo de Pep Guardiola , su contraparte del Manchester City , de que el conjunto inglés apenas tiene un por ciento de posibilidades de eliminar al Real Madrid en el Playoffs de la Champions League el miércoles.

REAL MADRID VS MANCHESTER CITY: ‘GUERRA’ DE DECLARACIONES ENTRE ANCELOTTI Y GUARDIOLA

Esa temporada 2012-13 fue la última vez que el City no jugó en los Octavos de Final . La racha del campeón inglés de 11 años consecutivos, que incluye finalmente levantar el trofeo en 2023, está en serio riesgo el miércoles.

“No creo que Guardiola piense que tiene un por ciento de posibilidades de pasar”, dijo Ancelotti el martes en una conferencia de prensa previa al partido.

“Mañana antes del partido le voy a preguntar, pero piensa que tiene más, como es justo que sea. Nosotros no pensamos que tengamos el 99 por ciento sino que tenemos una pequeña ventaja y debemos aprovecharla intentando plantear el mismo partido que en la ida, donde nos fue bien”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Carlos Vela se une al Arsenal? Esto es lo que se sabe sobre el posible fichaje

Guardiola mencionó más tarde que exageró un poco sobre esa declaración, y que tiene claro que el City tiene mejores posibilidades.

“¿Me creyeron lo del un por ciento? Era la sensación, pero con el paso del tiempo lo ves de otra forma. Lo vamos a intentar”, indicó.

“Soy realista y conozco muy bien a mi equipo. Sé lo que hay y que no hemos sido solventes. No he dado con la tecla para ser la máquina que éramos. A ver si mañana podemos ajustar cosas y al menos darles un susto”.

El encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City se disputará este miércoles a las 2 de la tarde, en la plataforma de streaming Caliente TV.

Con información de AP