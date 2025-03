Domenec Torrent saldría del Atlético San Luis: ‘me iré sin cobrar un peso’

La crisis en el Atlético de San Luis ha llevado al técnico Domenec Torrent al límite.

Tras la derrota 3-1 ante Atlas en el Estadio Jalisco, el estratega español expresó su agotamiento y dejó su continuidad en manos de la directiva, asegurando que, en caso de salir, lo haría sin exigir más pago de su salario.

Torrent reconoció que no ha encontrado la fórmula para hacer funcionar al equipo, acumulando ya ocho derrotas en el Clausura 2025 de la Liga MX. En conferencia de prensa, admitió la superioridad de Atlas y lamentó los errores defensivos de su equipo.

TE PUEDE INTERESAR: Chivas elige a Gerardo Espinoza como su nuevo DT para el Clausura 2025

“Seguramente no estoy dando con la tecla. Tenemos lagunas en el juego y lo he comentado en cada partido. No tengo quejas del esfuerzo de mis jugadores, pero si la directiva cree que ya di todo, me iré sin cobrar un peso porque yo también estoy cansado”, declaró el técnico.