Soldados, cárteles y China: lo que México está haciendo para evitar los aranceles

Sheinbaum también ha entregado a Estados Unidos a decenas de altos operativos de los cárteles y aceptado información de los vuelos no tripulados de la CIA para capturar a otros. A diferencia de su predecesor, quien afirmó falsamente que México no fabricaba fentanilo, Sheinbaum está desencadenando una ofensiva que ha dado lugar a incautaciones récord de la droga.

No es un equilibrio fácil para Sheinbaum, aunque su índice de aprobación se haya disparado hasta el 80 por ciento. El escepticismo ante la política xenófoba de Trump está muy arraigado tanto en la sociedad mexicana como en Morena, el partido político de Sheinbaum, que combina ideales nacionalistas y de izquierda.

He aquí tres áreas en las que México se está movilizando para alinearse con las prioridades del gobierno de Trump.

La frontera ya estaba excepcionalmente tranquila antes de que Trump asumiera el cargo en enero, como reflejo de las medidas de aplicación de la ley de México y de las restricciones de asilo del gobierno de Biden.

Los nuevos esfuerzos del gobierno de Trump por asfixiar los flujos migratorios, junto con el despliegue de soldados de México, dificultan aún más la entrada de migrantes en Estados Unidos.

Los cruces de migrantes han descendido a niveles antaño impensables. En un momento dado, en febrero, el personal estadounidense en la frontera con México solo encontró a 200 migrantes en un solo día, la cifra más baja de la historia reciente.

Si la tendencia se mantiene sobre una base anualizada, las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza podrían descender a niveles vistos por última vez hace casi 60 años, hacia el final del gobierno de Johnson, según Adam Isacson, experto en migración de la Oficina de Washington para América Latina.

PERSEGUIR A LOS CÁRTELES

México ha tratado de tomar medidas enérgicas contra los cárteles que producen narcóticos ilícitos, especialmente fentanilo, el opioide sintético que Trump ha citado como la principal causa de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

En contraste con las políticas anteriores, cuando los cárteles lograban producir fentanilo sin casi ninguna interferencia de las autoridades, los funcionarios mexicanos han anunciado nuevas incautaciones de pastillas de fentanilo con regularidad en las últimas semanas.

Entre ellas se incluye la captura, la semana pasada, de seis kilos de fentanilo en el nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, en un paquete que se enviaba a Nueva Jersey. Esto siguió al descubrimiento de 18 kilos de fentanilo ocultos en un autobús de pasajeros en el estado fronterizo noroccidental de Sonora.

En diciembre, poco después de que Trump empezara a amenazar a México con aranceles, las autoridades realizaron una incautación colosal de 800 kilogramos de fentanilo en el estado de Sinaloa, la mayor captura de opioides sintéticos de México.

En febrero, las autoridades mexicanas también detuvieron en Puerto Vallarta a dos ciudadanos estadounidenses sobre quienes pesaban órdenes de detención en Estados Unidos por tráfico de fentanilo. Ambos fueron extraditados a Oklahoma.

El jueves, México continuó estas medidas con el envío a Estados Unidos de casi 30 altos operativos de cárteles buscados por las autoridades estadounidenses, una de las mayores entregas de este tipo en la historia de la guerra contra el narcotráfico.

Las medidas tienen por objeto evitar tanto los aranceles como la intervención militar de Estados Unidos, que Trump ha amenazado con emprender contra los cárteles de la droga que operan en México.

Andrés Manuel López Obrador, mentor y predecesor de Sheinbaum en la presidencia, había limitado la cooperación antidroga con Estados Unidos. Ahora Sheinbaum parece alejarse de ese enfoque.

Las autoridades mexicanas, por ejemplo, han recibido con satisfacción la información de la CIA, que ha intensificado los vuelos secretos de drones sobre México para buscar laboratorios de fentanilo. El secretario de Defensa de México dijo a finales de febrero que se habían utilizado drones estadounidenses para localizar a altos operativos del Cártel de Sinaloa.

Una mayor aplicación de la ley podría contribuir a reducir las muertes por sobredosis en Estados Unidos, que ya han disminuido.

En lo que podría ser una señal prometedora para los negociadores mexicanos que buscan un acuerdo sobre los aranceles, las muertes por sobredosis descendieron alrededor de un 24 por ciento en el periodo de 12 meses que finalizó en septiembre de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

CONTRARRESTAR A CHINA

El comercio entre China y México se había disparado, aumentando la preocupación de que China pudiera utilizar su posición en México para obtener un mayor acceso a los mercados estadounidenses. Hace un año, el transporte marítimo de China a México era una de las rutas comerciales de más rápido crecimiento del mundo.

Pero ahora México está revisando sus vínculos con China, su segundo mayor socio comercial. Apenas unos días después de que Trump prometiera por primera vez imponer aranceles, las autoridades llevaron a cabo una redada en un vasto complejo de tiendas que vendían productos chinos falsificados en el centro de Ciudad de México.

A continuación, México impuso un arancel del 35 por ciento a las importaciones de prendas de vestir chinas, al tiempo que apuntaba a los minoristas chinos en línea como Shein y Temu mediante la aplicación de un arancel del 19 por ciento a las mercancías importadas a través de empresas de mensajería procedentes de China.

Aún así, con varias amenazas arancelarias en el horizonte, México podría hacer más para aplacar al gobierno de Trump, actuando para frenar la importación de productos como semiconductores o automóviles, que se abren paso rápidamente en un mercado importante para los fabricantes de automóviles estadounidenses.

Simon Romero es corresponsal del Times en México, Centroamérica y el Caribe. Reside en Ciudad de México. c. 2025 The New York Times Company.

Por Simon Romero, The New York Times.