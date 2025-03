$!Se ampara Abraham Oseguera Cervantes, alias ‘Don Rodo’, hermano de ‘El Mencho’, y evita su expulsión de México

Un juez de distrito ha otorgado una suspensión de plano a Abraham Oseguera Cervantes, conocido como ‘Don Rodo’, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, lo que impide a las autoridades llevar a cabo cualquier acción relacionada con su destierro o expulsión de México.

La medida fue dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México y establece que la seguridad y custodia de Oseguera Cervantes quedará bajo la responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentre.

DON RODO NO PODRÁ SER INCOMUNICADO

Asimismo, el juez decretó una suspensión de oficio para garantizar que ‘Don Rodo’ no sea incomunicado y que pueda contactarse con sus familiares y abogados bajo las disposiciones legales establecidas. Para ello, un actuario del Juzgado notificará a Oseguera Cervantes sobre la decisión y le solicitará que ratifique o no la demanda de amparo promovida en su nombre. En caso de que no lo haga, la demanda será considerada no presentada y la suspensión quedará sin efecto. Además, el implicado deberá manifestar si desea continuar con sus actuales abogados como representantes legales.

La audiencia incidental para definir si la suspensión se otorga de manera definitiva ha sido programada para el próximo 10 de marzo a las 10:37 horas, según la resolución emitida por el juez Juan Mateo Brieba de Castro.