$!La maldición del club de los 27: ¿Por qué los grandes se van a esa edad?

Esta coincidencia ha generado un mito en torno a una supuesta “maldición” que afecta a talentos prometedores en el mundo del arte y el entretenimiento, a pesar de que la idea no se sustenta bajo ningún fundamento científico y de que no hay estadísticas realmente diferenciadoras con esta edad.

¿Quién no conoce el nombre de Brian Jones? Fundador y líder original de The Rolling Stones, este multiinstrumentista fue una de las piezas claves fundamentales para el sonido del mítico grupo.

Y es que hoy temas como ‘Purple Haze’ (1968) y ‘All Along the Watchtower’ (1968) son icónicos. Y su interpretación del himno nacional de EE. UU. en Woodstock ha quedado grabada en la memoria de la humanidad.

Janis Joplin (1943 - 1970)

Si hay una voz femenina que marcó un antes y un después en el rock y el blues, esa es la de Janis Joplin, cuyo carisma vocal, con una interpretación que parecía nacer de las entrañas, la convirtieron en leyenda.

Porque, ¿quién no conoce canciones como ‘Piece of My Heart’ (1968) o ‘Me and Bobby McGee’ (1969), asociadas por siempre a esa voz mítica? Además, su estética hippie hizo de Janis todo un icono de la contracultura.

Pero, como en la mayoría de sus compañeros de “club”, desgraciadamente la inseguridad y los problemas de autoestima, entrelazados con la fama, marcaron una vida en la que el abuso de sustancias fue recurrente.

Y así, Janis Joplin murió por una sobredosis de heroína en un hotel de Los Ángeles... Y lo hizo cuando su último álbum, ‘Pearl’, estaba cerca de completarse (1971). Seis semanas después de su fallecimiento, el disco vio la luz de manera póstuma y alcanzó el número uno.