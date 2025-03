Javier Aguirre sobre Henry Martín: “En la Selección no hay tiempo para mal humor”

La Selección Mexicana está a punto de disputar la Final de la Concacaf Nations League, en busca de su primer título en esta competencia. Sin embargo, la expectativa alrededor del torneo se vio empañada por la polémica decisión del técnico Javier Aguirre de excluir a Henry Martín de la convocatoria, una decisión que el propio “Vasco” explicó pocas horas antes del partido decisivo.

En entrevista con TUDN, Aguirre abordó la controversia y explicó que la eliminación de Martín se debió a un incidente durante la eliminatoria de Cuartos de Final contra Honduras. El delantero del América no participó en el partido de Ida en San Pedro Sula, donde México venció a Honduras, pero en el partido de Vuelta en Toluca, Martín marcó dos goles. Según Aguirre, el jugador mostró descontento por no haber sido titular en el primer encuentro, lo que influyó en su decisión.

“En Honduras no jugó Henry Martín y en Toluca respondió con dos goles, pero estaba de mal humor, algo normal. Le dije que esto es la Selección Nacional. En un club puedo tolerar ese mal humor todo el año, pero aquí no. Si no estás dispuesto, mejor fuera,” comentó Aguirre. El técnico también elogió a Martín por su crecimiento como jugador y persona, destacando su desempeño con América, donde ha sido tricampeón y ha mostrado características de un delantero con potencial para jugar en Europa.

A pesar de su exclusión, Aguirre aseguró que Martín sigue en sus planes a largo plazo. El técnico describió como una “bendición” contar con varios delanteros en buena forma, mencionando a Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Julián Quiñones y el propio Martín como opciones válidas. “Es una bendición tener seis delanteros en lugar de uno, y mi responsabilidad es encontrar la mejor manera de integrarlos al equipo,” añadió el técnico.