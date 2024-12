Lucas Ocampos no jugará con Rayados la Final de Vuelta del Apertura 2024 ante América

En la conferencia de prensa posterior a la derrota ante América, Martín Demichelis lamentó la baja de Ocampos y dio detalles sobre su situación.

“Tuvimos la lesión de Lucas y cuando eso pasa no hay mucho más por hacer, evidentemente no va a llegar para el domingo, mucho más no hay”, expresó el entrenador, dejando en claro que el jugador no se recuperará a tiempo para el partido definitivo en el Estadio BBVA.

Ocampos llegó al Monterrey en el Apertura 2024 con la misión de ayudar al equipo a romper una racha de cinco años sin conquistar el título de liga.