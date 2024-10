Muere Liam Payne a los 31 años en Argentina: la vez que el exOne Direction fue capitán de la Selección de Inglaterra

Lamentablemente, el mundo de la música se vio golpeado por el terrible fallecimiento de Liam Payne, solista e integrante de One Direction, quien habría muerto de un posible incidente, aún no detallado, mientras se encontraba en un hotel en Argentina.

Payne, conocido por canciones como Strip That Down, For You, Polaroid o Familiar, además del repertorio que interpretó cuando estuvo en la boyband inglesa, no era una persona deportista, sin embargo, sí tuvo contacto con el futbol, siendo el West Bromwich Albion FC el equipo de Inglaterra al que él apoyaba.

MUERE LIAM PAYNE TRAS INCIDENTE EN ARGENTINA, ¿CUÁL FUE SU CONTACTO CON EL DEPORTE?

Liam Payne, quien en algún momento confesó que no sabía absolutamente nada de jugar o practicar un deporte, estuvo involucrado en el mundo del balompié global cuando fue capitán de la Selección de Inglaterra de celebridades, exfutbolistas y jugadores en esa actualidad, que disputó el partido benéfico Soccer Aid, organizado por la Unicef.