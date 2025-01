‘No lo pensé dos veces’: Alex Padilla llega a Pumas y con ello quedan cuatro jugadores en ligas top de Europa

La afición de los Pumas de la UNAM recibió con entusiasmo la llegada de Alex Padilla, portero mexicano de 23 años, quien aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante la madrugada del martes. Padilla, nacido en España y naturalizado mexicano, llega como la primera incorporación del club de cara al torneo Clausura 2025 de la Liga MX, que dará inicio este fin de semana.

El arquero se tomó unos minutos para hablar con los medios de comunicación presentes, compartiendo su emoción por unirse a uno de los equipos más emblemáticos de México: “Es un reto importante. Pumas es uno de los equipos más grandes de México, y para mí es muy ilusionante estar aquí. Estoy contento y vengo a darlo todo”, expresó Padilla.

Padilla también fue cuestionado sobre sus aspiraciones con la Selección Mexicana, ahora que vestirá los colores de Pumas. El portero dejó claro que su enfoque inmediato es su nuevo equipo: “Primero quiero trabajar día a día con Pumas. Ya después, si llegan llamados a la selección, serán bienvenidos, pero por ahora mi prioridad son los felinos”.

Cabe recordar que Alex Padilla ya fue convocado por Javier Aguirre y Rafael Márquez en septiembre de 2024 para los partidos amistosos contra Nueva Zelanda y Canadá. Aunque no debutó, el portero pudo experimentar lo que implica un llamado al Tri Mayor y convivir con arqueros como José Rangel y Luis Malagón, quienes serían sus competidores de cara al Mundial de 2026.

Al hablar sobre la reputación de los Pumas en Europa, especialmente en España, Padilla comentó: “Solo he escuchado buenas palabras del club. Cuando surgió la posibilidad de defender esta portería, no lo pensé dos veces. Estoy aquí porque sé lo que representa Pumas, no solo en México, sino también fuera del país”.