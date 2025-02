Paquita la del Barrio fallece a los 77 años: su afición por el América y el día que negó la existencia de Lionel Messi

Este lunes la cantante mexicana Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, falleció a los 77 años. Reconocida por su carrera musical y su particular estilo de interpretar canciones en contra de los hombres, Paquita dejó una huella imborrable en la cultura popular mexicana, sin embargo, no solo su música marcó su vida, sino también algunas de sus declaraciones controversiales, especialmente sobre el futbol.

En una edición de la Copa América, el conductor Raúl de Molinale del programa El Gordo y la Flaca entrevistó a Paquita, quien dejó clara su postura sobre el futbol. Cuando el conductor le preguntó si seguía los partidos del torneo continental, la cantante no dudó en responder de forma tajante: “No, yo no. Eso no me da de comer, la gente (aficionados) es bien bruta, dejan de comer por ir a ver futbol, pero yo no”. Su respuesta, directa y sin rodeos, sorprendió a la audiencia.

Pero la polémica no terminó ahí. En el mismo espacio, Raúl intentó hablar de Lionel Messi, el famoso futbolista argentino. Sin embargo, Paquita, con su característico estilo, sorprendió a todos al confesar que no sabía quién era Messi. “No, no sé quién es ese”, dijo sin pensarlo. Desconcertado, Molinale le explicó que Messi era uno de los futbolistas más conocidos y jugaba para el Barcelona, pero la respuesta de Paquita fue igualmente clara: “No, no y no. Qué bueno, lo felicito”, sentenció.