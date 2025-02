¡Fue escándalo nacional! Recuerdan cancelación de show y ‘secuestro’ de Paquita La Del barrio en Saltillo

Era 26 de octubre cuando el público saltillense vivió algo que ya es clásico en los shows musicales y de espectáculos de la capital: es decir la estrella cancela un concierto y deja a miles con ganas de verlos. En esa ocasión fue ‘Paquita La Del Barrio’ quien ha no recibir el pago completo, según su representante, dejó en “veremos” el evento y jamás volvió.

Con la muerte de la cantante ‘Paquita La del Barrio’ sus fanáticos saltillenses recordaron la última vez que llegó a la capital coahuilense, aunque no se presentó por no tener un acuerdo con el promotor que la anunció con bombo y platillo como un estelar evento.

“La situación fue que no se quiso presentar la señora porque hubo un adeudo, de 300 mil pesos el 25% de 800 mil pesos”, dijo el empresario Juan Carlos Lara a VANGUARDIA el 29 de octubre.

En su momento los fanáticos esperaron hasta 3 horas para poder verla en el escenario sin embargo no fue así, lo que provocó la molestia de ellos.

“Hay pruebas donde se le depositó a la señora el 75 por ciento , Paquito el representante de ella dijo ok me pagas el lunes déjame algo en garantía, se le dijo aquí está un coche que cuesta 500 mil pesos con factura y d ijo bueno otra cosa, un camión de 3 y media toneladas, dijo dame 30 mil para el Diesel, bueno 70 mil y se le ofreció para que se presentara Paquita”, dijo en su momento.

DENUNCIÓ EN REDES SECUESTRO

Por su parte la cantante se “disculpó” con sus seguidores desde su perfil de Instagram, en donde denunciaba que los organizadores del show la mantuvieron en contra de su voluntad por no querer dar el show.

“Tenía un show en el Lienzo Charro en Saltillo, el cual el empresario no cumplió con el pago acordado en el contrato por lo cual no me presenté. Lo importante aquí es que tienen secuestrados a mi equipo de trabajo”, expresó en su momento la cantante veracruzana.