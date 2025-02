Portero del Real Apodaca desmiente haber recibido dinero por apuestas ilegales

Marco Valdéz , portero del Real Apodaca , se defendió de las acusaciones de amaño de partidos y aseguró que no ha recibido dinero por participar en apuestas deportivas.

“No, ahora sí que no, ningún aporte hacia mí, yo no recibí nada de dinero, nada”, afirmó Valdéz, dejando claro que no participó en el presunto amaño.

El castigo que le impuso la Federación se basó en la mención de su nombre dentro de la conversación filtrada. En el video, uno de los jugadores asegura que “ambos porteros están dentro”, sugiriendo que participarían en la manipulación del encuentro. Sin embargo, Valdéz enfatizó que no aparece en la grabación ni tuvo contacto con los apostadores.

“Me dieron dos años de suspensión porque fui mencionado en un video de una llamada que se hizo para ponerse de acuerdo para apuestas, en el cual nos mencionaron a los dos porteros, pero yo no aparezco, nada más fue por la mención”, explicó el guardameta.

El arquero también aclaró el significado de la expresión “trabajar el partido”, un término utilizado en la llamada, que hace referencia a la manipulación de acciones para favorecer determinadas apuestas, incluyendo la posibilidad de perder intencionalmente.

Uno de los momentos clave en el escándalo ocurrió en el medio tiempo del partido entre Real Apodaca y Los Cabos, en el que Valdéz fue suplente. En el vestidor, según relata el arquero, hubo una fuerte discusión por el bajo rendimiento del equipo, lo que encendió las sospechas de los directivos.