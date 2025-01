‘Quiero hacer grandes cosas’: César ‘Chino’ Huerta crítica comodidad mexicana en Anderlecht

“Hablaron muy bien de la liga, me dijeron que es muy competitiva. Eso fue clave para que tomara esta decisión” , agregó el delantero mexicano.

Además, el jugador aseguró que no tiene problema alguno con el sobrenombre, ya que incluso su familia lo llama de la misma manera: “En México me comenzaron a decir “Chino” por mi aspecto físico”, contó sobre el apodo que lo acompaña desde su infancia, “desde chico me llamaban “Chino” por mi pelo rizado”, recordó.

El préstamo de Huerta al Anderlecht por un año es una oportunidad para adaptarse al fútbol europeo y mostrar su calidad en el viejo continente. Si su rendimiento es satisfactorio, el club podría ejercer la opción de compra al final de la temporada, lo que le permitiría continuar su carrera en Bélgica.